Украина отказалась от поставок вакцин против коронавируса производителей AstraZeneca и Moderna. В настоящее время для прививок доступны вакцины CoronaVac, Janssen и Comirnaty.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге, пишет hromadske.

После начала полномасштабной войны Минздрав расторг контракты на закупку вакцин против коронавируса от производителя. Это сделали для экономии средств госбюджета.

Украина сейчас безвозмездно получает все вакцины только в рамках международного механизма COVAX. По словам Кузина, Минздрав отказал от поставок AstraZeneca и Moderna в рамках COVAX.

Сейчас в Украине доступно почти 5 миллионов доз вакцины CoronaVac, около 400 тысяч — Comirnaty (Pfizer) и 30 тысяч — Janssen.

Несколько недель из-за проблем с логистикой наблюдалась нехватка вакцины Comirnaty. Последнюю партию на 500 тысяч доз Украина получила в июле. Возобновить поставки удалось на прошлой неделе: тогда доставили 400 тысяч доз Comirnaty, которые до конца недели должны быть доставлены в регионы.

Напомним, общенациональных локдаунов через ководку внедрять не будут , однако те или иные карантинные меры или ограничения могут применяться в отдельных областях, учитывая безопасность и эпидемиологическую ситуацию.