Россия планировала провести так называемый «референдум» в Харьковской области с 1 по 7 ноября, за присоединение к РФ должны были «проголосовать» 75%.

Об этом говорится в материале проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии" со ссылкой на документ, полученный от источников в одном из разведывательных органов Украины.

Согласно разработанной в Кремле «Стратегии проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации», «голосование» должно было проходить в течение семи дней с прописанным результатом – 75% за присоединение к стране-агрессору.

Всего должны были проголосовать 142 тысячи избирателей, из которых более 100 тысяч – «за».

Как отмечает издание, документ был разработан недавно, ведь на нем линии фронта по состоянию на 24 августа. Главные риски – проукраинские настроения населения и отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях.

Для убеждения украинцев авторы планировали пропагандировать неизбежность вступления всей Харьковской области в РФ, а также экономические и социальные выгоды вхождения в состав России.

В частности, среди слоганов «стратегии» есть «Россия здесь навсегда» и «Скажи России да, перед Богом мы один народ». Россияне также строили пропаганду референдума вокруг православных праздников, например, крестный ход 21 сентября в поддержку «референдума», а во время его проведения – ежедневно.

Власти РФ из-за успешного украинского контрнаступления отложили на неопределенный срок проведение так называемых «референдумов о присоединении к России» оккупированных территорий Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.