Совет ЕС 20 сентября окончательно одобрил 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины. Средства будут перечисляться как льготные ссуды.

Об этом говорится в заявлении органа.

Министры финансов стран ЕС одобрили выделение этих средств 9 сентября, затем эту финансовую помощь поддержал Европарламент. Решения еще должны опубликовать в Официальном вестнике Евросоюза.

5-миллиардная помощь является частью пакета в 9 миллиардов евро, который в ЕС захотели предоставить Украине еще в мае. Киеву планируют дать деньги в кредит со сроком погашения через 25 лет и практически без процентов.

До сих пор страны ЕС не могли договориться, как именно финансировать эту помощь, потому до сих пор Украине выделили всего 1 миллиард евро. После утверждения 5 млрд Евросоюз должен принять решение о выделении еще 3 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи.

— На следующих заседаниях Ecofin я буду настаивать на быстром достижении соглашения о предоставлении оставшихся 3 миллиардов евро, по которым мы должны договориться о распределении средств по займам и грантам, — сказал министр финансов Чехии Збинек Станджура.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования обновления Украины. Государствам-членам ЕС сообщили, что они должны оплатить основную часть расходов.