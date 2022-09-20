На южном фронте военные готовятся к боевым действиям в условиях холодов.

О том, как это происходит рассказал Алексей Петров, ветеран АТО, сейчас защищающий Украину в рядах одного из стрелковых подразделений, передает прессслужба «Европейской солидарности».

— Уже осень – и на передовой, там, где находится наша стрелковая рота, очень нужны буржуйки. Мы заказали у Фонда Порошенко и ОО «Дело Громад» 50 очень качественных буржуек. Заказали их буквально неделю назад. И вот сегодня их привезли, – рассказал он.

Заехавший к ребятам Петр Порошенко объясняет – прежде всего радуется встрече с друзьями и собратьями.

— Видеться с военными и понимать их потребности — это очень важно, потому что ты точно знаешь, что им понадобится в борьбе. Это делает наши усилия по покупке и поставке техники максимально эффективными для обеспечения контрнаступления украинской армии, – считает Петр Порошенко. - Здесь украинцы делают все возможное, чтобы выбросить россиян из украинской земли. Здесь я собственными глазами увидел их мощь, мужество и силу. Однако ракетные и артиллерийские обстрелы со стороны врага продолжаются каждый день. Мы несем потери, но россияне теряют все больше. На лицах наших ребят нет радости, но есть мотивация. Мотивация уничтожать, побеждать и отвергать россиян с нашей земли, – делится впечатлениями Петр Порошенко.

Петр Порошенко добавил, что его фонд принял также новый заказ от бойцов.

— Погода становится все холоднее, и ребята заказали в Фонд Порошенко и ОО Дело Громад 50 качественных буржуек. Привезли, передали из рук в руки. И приняли новый заказ: Старлинки, радиосвязь, ретрансляторы, грузовики и многое другое. Займемся, – отмечает пятый президент.

Во время поездки на южное направление Петр Порошенко также передал в одну из бригад комплекс БПЛА «Глаза Арты», предназначенный для корректировки огня артиллерии и воздушной разведки. Благодаря заключенному соглашению с производителями БПЛА Poseidon в украинское войско планируют передать 10 таких комплексов на сумму около 4 млн долларов.

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки., средства для строительства.