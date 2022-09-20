Верховная Рада Украины на пленарном заседании 20 сентября приняла за основу проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время.

За законопроект в первом чтении проголосовали 305 парламентариев, сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Правительственным проектом определяются условия, при которых военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях, подлежат бронированию.

— Кроме того, перечень военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации и которые могут быть призваны на военную службу по их согласию, дополнен военнообязанными, забронированными на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями – отмечают в пояснительной записке.

Согласно проекту, могут быть забронированы военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей армии;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение хозяйствующих субъектов к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным КМУ.

В правительстве прогнозируют, что принятие закона в целом будет способствовать поддержанию национальной экономики в условиях правового режима военного положения, сохранению кадрового потенциала хозяйствующих субъектов, обеспечению забронированным военнообязанным реализации права на защиту отечества.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 15 августа приняла закон об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» до 21 ноября 2022 г. и закон об утверждении указа президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации».