АО «Укрзалізниця» и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подписали меморандум о поддержке и сотрудничестве.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Подписание состоялось во время выставки InnoTrans 2022, которая проходит в Берлине.

— Меморандум предусматривает сотрудничество между компаниями по расширению коридоров железнодорожных грузовых перевозок и пропускной способности терминалов, — говорится в сообщении.

Кроме того, меморандум предусматривает другие взаимодействия между компаниями, в частности, помощь Германии «Укрзалізниці» в восстановлении инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Крымчане также смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Одессы.