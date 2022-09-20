Украинские власти пытаются вернуть детей, лишенных родительской опеки, которых после полномасштабного вторжения РФ незаконно вывезли к государству-агрессору.

Об этом во время поездки в Харьковскую область рассказала вице-премьер Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ .

По данным разведки, которыми владеет Ирина Верещук, по состоянию на 1 сентября оккупанты незаконно вывезли в РФ более 2 тысяч детей, лишенных родительской опеки.

— То, что нам известно из источников разведывательных, мы говорим о 2161 ребенке. Это то, что нам известно по состоянию на 1 сентября. Это дети, лишенные родительской опеки, мы называем их «уставными детьми». Сколько родительских детей очень трудно сказать. Из них, кстати, 55 мы уже вернули, – сказала Ирина Верещук.

Она также отметила, что точной цифры нарека нет – это лишь приблизительная информация и факты: «Мы их проверяем, группируем и безотлагательно обращаемся в Российскую Федерацию. Сейчас наша задача – найти тех детей, их месторасположение и требовать возвращения».

По словам Ирины Верещук, Россия пытается оформить на часть украинских детей опекунство.

– Это совершенно неприемлемо. Мы не разрешали как государство усыновлять и в какой-то форме обеспечивать проживание наших детей на территории государства-агрессора. Мы требуем вернуть наших детей, обращаемся к международному сообществу с требованием сделать все, чтобы Россия заплатила, то есть усилить санкции за то, что сегодня наши дети незаконно находятся на территории Российской Федерации, – сказала Ирина Верещук.

Во время переговоров о возвращении детей обратно в Украину, украинские власти обращаются в РФ, предоставляют фамилии детей и информацию об их опекунах.

Напомним, вице-премьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук приезжала с рабочим визитом в Николаев , где проверила условия проживания переселенцев.