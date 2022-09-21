Министерство развития общин и территорий и Программа развития ООН подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по усилению способности органов местного самоуправления в сборе информации о повреждении и оценке разрушений, причиненных злостью РФ.

Об этом сообщает Правительственный портал.

— Меморандум о взаимопонимании должен закрепить и укрепить наше сотрудничество с ПРООН. Наша задача — быстрое и качественное восстановление и внедрение эффективной региональной политики. Для этого необходим комплексный мониторинг показателей регионального развития. Геоинформационная система должна стать платформой для мониторинга развития общин и источником взаимодействия органов власти и местного самоуправления, отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По данным отчета RDNA «Быстрая оценка причиненного ущерба и потребностей на восстановление», Украине необходимо 349 млрд долларов для восстановления и восстановления.

Согласно Меморандуму, ПРООН соглашается проводить оценку повреждений зданий, объектов инфраструктуры и картографирования, а также поддерживать разработку комплексной геоинформационной системы (ГИС) мониторинга регионального обновления и развития.

Это усилит возможность правительства картографировать оценку повреждений зданий, в то же время частично с помощью дистанционного зондирования и анализа изображений с беспилотников, интегрированных с государственными данными. Также система будет визуализировать этапы восстановления общин Украины, помогать определять приоритеты восстановления и мониторинг регионального развития.

ПРООН будет оказывать поддержку в сборе данных по оценке ущерба посредством дистанционного зондирования и анализа изображений съемок дронов, а также будет тесно сотрудничать с каждой областной государственной администрацией и территориальными общинами. Это поможет создать эффективные планы реагирования и восстановления, максимизируя пользу от ограниченных ресурсов.

На первом этапе будет проведен анализ разрушений и проработки данных в Сумской, Житомирской, Черниговской, Киевской, Харьковской областях.