Улицу Шмидта в центре Днепра переименовали в улицу Степана Бандеры.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

– Одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицей Степана Бандеры. Теперь уже навсегда, – написал мэр.

Проект переименования улиц появился в начале сентября. Согласно ему, в Днепре появятся улицы Бандеры и Теробороны, американской певицы украинского происхождения Квитки Цисык и украинского оперного певца, погибшего на Донбассе, Василия Слипака.

Напомним, в центре Николаева официально появилась улица Мариупольская. Решение переименовать улицу Московскую приняли депутаты горсовета на сессии 28 июля.