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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей военных администраций Херсонской области. Накануне он создал в регионе 15 военно-гражданских администраций.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Возглавлять Херсонскую городскую ВГА Зеленский назначил Галину Луговую. Она была секретарем Херсонского горсовета с 2020 года от политической партии мэра Херсона Игоря Колихаева «Нам здесь жить», а также выполняла функции главы города после похищения россиянами Игоря Колихаева. Оккупанты похитили мэра Херсона в июне 2022 года, его судьба до сих пор неизвестна.
21 сентября президент также назначил:
Ранее, 19 сентября, глава государства назначил:
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской областной военной администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей военных администраций Херсонской области. Накануне он создал в регионе 15 военно-гражданских администраций.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Возглавлять Херсонскую городскую ВГА Зеленский назначил Галину Луговую. Она была секретарем Херсонского горсовета с 2020 года от политической партии мэра Херсона Игоря Колихаева «Нам здесь жить», а также выполняла функции главы города после похищения россиянами Игоря Колихаева. Оккупанты похитили мэра Херсона в июне 2022 года, его судьба до сих пор неизвестна.
21 сентября президент также назначил:
Ранее, 19 сентября, глава государства назначил:
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской областной военной администрации.