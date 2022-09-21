Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей военных администраций Херсонской области. Накануне он создал в регионе 15 военно-гражданских администраций.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Возглавлять Херсонскую городскую ВГА Зеленский назначил Галину Луговую. Она была секретарем Херсонского горсовета с 2020 года от политической партии мэра Херсона Игоря Колихаева «Нам здесь жить», а также выполняла функции главы города после похищения россиянами Игоря Колихаева. Оккупанты похитили мэра Херсона в июне 2022 года, его судьба до сих пор неизвестна.

21 сентября президент также назначил:

Глебову Евгению Станиславовну начальником Новониколаевской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области;

Фролова Романа Анатольевича начальником Горностаевской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области;

Мощенского Семена Геннадиевича начальником Борозенской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области;

Минько Любовь Анатольевну начальником Миловской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области;

Соловьева Алексея Николаевича начальником Великокопановской сельской военной администрации Херсонского района Херсонской области;

Давыдова Артура Викторовича начальником Верхнерогачинской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области.

Ранее, 19 сентября, глава государства назначил:

Головатую Валентину Андреевну начальником Мирненской поселковой военной администрации Скадовского района Херсонской области;

Позняка Евгения Вадимовича начальником Зеленоподской сельской военной администрации Каховского района Херсонской области;

Перетятько Сергея Григорьевича начальником Новотроицкой поселковой военной администрации Генического района Херсонской области;

Кожемяка Максима Юрьевича начальником Калиновской поселковой военной администрации Бериславского района Херсонской области.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской областной военной администрации.