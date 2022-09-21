В Тернополе с 22 сентября возобновляется обязательный масочный режим в общественных местах и местах массового скопления на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Соответствующее решение принято на заседании городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации, пишет Бабель .

Носить маски необходимо при поездках в общественном транспорте, пребывании в магазинах, ТРЦ, заведениях питания и в религиозных учреждениях.

Носить маски обяжут водителей и кондукторов общественного транспорта. Также вводится ежедневная дезинфекция транспорта. Во время богослужений в храмах необходимо соблюдать масочный режим и другие санитарные требования (одноразовая посуда, средства дезинфекции).

В школах решения о введении маскового режима будут принимать директора на основании показателей уровня заболеваемости.

Тернополь — первый город, в котором вводится масочный режим и дополнительные карантинные ограничения после начала полномасштабного вторжения войск России.

Напомним, улицу Шмидта в центре Днепра переименовали в улицу Степана Бандеры .