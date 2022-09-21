Россия в среду освободила 10 иностранных военнопленных, захваченных в Украине при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Саудовской Аравии.

Освобожденные заключенные являлись гражданами США, Великобритании, Хорватии, Марокко и Швеции, говорится в заявлении министерства, добавляя, что самолет с заключенными приземлился в королевстве.

«Соответствующие органы власти Саудовской Аравии приняли и передали их из России в королевство и способствуют процедурам для соответствующих стран», — говорится в сообщении.

Министерство не уведомило лиц пленных. Официальный представитель Саудовской Аравии сказал, что это были пятеро британцев, два американца, хорват, марокканец и гражданин Швеции.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала увольнение британцев в Twitter «чрезвычайно приятной новостью» после «месяцев неопределенности и страданий для них и их семей».

Британский законодатель Роберт Джерик заявил, что среди уволенных был Эйден Аслин. Он был схвачен в начале этого года, а затем приговорен к смертной казни судом в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), одной из ставленников России на востоке Украины.

Россия также уволила граждан США 39-летнего Александра Друке и 27-летнего Энди Гейна, сообщил Reuters в среду представитель семьи.

Супруги, оба из Алабамы, попали в плен в июне во время боевых действий на востоке Украины, куда они отправились поддержать украинские войска, противостоящие вторжению России.

Большое количество иностранцев приехало в Украину, чтобы воевать после вторжения России 24 февраля. Некоторые из них были пойманы русскими войсками вместе с другими иностранцами в стране, утверждающими, что они не были боевиками.

Reuters не смог сразу установить, среди освобожденной группы были британцы Шон Пиннер и уроженец Марокко Брахим Саадун, которые также были захвачены и приговорены к смертной казни в Донецке.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подтвердила, что среди уволенных был гражданин Швеции, захваченный в порту Мариуполя, которому по законам ДНР угрожал смертный приговор.

— Я могу подтвердить, что швед, которого в мае взяли под стражу российские войска, свободен и направляется в Швецию, — сказал Линде шведскому информационному агентству TT в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Принц Мохаммед поддерживает тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, в том числе в рамках группы производителей нефти ОПЕК+, несмотря на сильное давление со стороны Вашингтона, традиционного союзника Эр-Рияда по изоляции России.

Как украинские, так и российские силы захватили сотни вражеских бойцов с начала конфликта, произошло несколько обменов пленными.

Глава миссии ООН по правам человека в Украине ранее в этом месяце заявил, что Россия не разрешает доступ к военнопленным, добавив, что ООН располагает доказательствами того, что некоторые из них подвергались пыткам и жестокому обращению, что может быть квалифицировано как военные преступления.