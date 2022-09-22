Українські артилеристи на самохідній 203-мм гарматі «2С7 Піон» на південному фронті України 14 вересня 2022 року

22 вересня триває 211-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

За даними Оперативного командування «Південь», українські військові на південному фронті уразили низку об'єктів та баз ворога, зокрема два командні пункти в тимчасово окупованому Херсоні.

Так, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали майже 280 вогневих завдань, за результатами яких відомо про ураження:

двох командних пунктів безпосередньо в Херсоні,

двох пунктів управління в Нововоскресенському й Дудчанах,

складів боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні,

трьох районів скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці,

радіолокаційної станції «Зоопарк» в Крутому Яру.

За добу українські військові на півдні знищили 41 окупанта, 4 танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс «Бук-М2/3».



Окупанти тричі атакували район національного заповідника «Ольвія» на Миколаївщині, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

— На Миколаївщині протягом дня реактивними снарядами тричі атаковано район Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» в напрямку Парутиного. Людських втрат немає, – йдеться у повідомленні.

При спробі окупантів переміститися з одного берега Дніпра на інший, ЗСУ вогневим контролем зупинили їхню спробу проїхати Каховською дамбою та відпливти баржею з Херсону, повідомило оперативне командування «Південь».

Морські піхотинці знищили російський гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки, а авіація завдала 21 удар по ворогу з неба. При спробі росіян проводити повітряну розвідку, ЗСУ виявили і знищили 2 безпілотники-шпигуни типу «Орлан-10».

В ОК повідомили, що ворог для убезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів розгорнув підрозділи протиповітряної оборони в Бериславському районі.

За словами командування, ситуація на південному фронті залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Ворог намагається здійснювати маневри, ущільнює оборону й посилює артилерійське прикриття.