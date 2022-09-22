Сегодняшний удар по Очакову российская армия нанесла с помощью иранских дронов-камикадзе типа «Шахид-136».

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Один из двух атакующих дронов был сбит украинскими подразделениями, другой попал в портовый буксир. Пожар пожарные оперативно обуздали. Человеческих потерь нет.

Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.

Также в Николаеве российские ракеты С-300 прилетели на территорию морского торгового порта, есть повреждения.

Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.