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Сегодняшний удар по Очакову российская армия нанесла с помощью иранских дронов-камикадзе типа «Шахид-136».
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Один из двух атакующих дронов был сбит украинскими подразделениями, другой попал в портовый буксир. Пожар пожарные оперативно обуздали. Человеческих потерь нет.
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.
Также в Николаеве российские ракеты С-300 прилетели на территорию морского торгового порта, есть повреждения.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.
Сегодняшний удар по Очакову российская армия нанесла с помощью иранских дронов-камикадзе типа «Шахид-136».
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Один из двух атакующих дронов был сбит украинскими подразделениями, другой попал в портовый буксир. Пожар пожарные оперативно обуздали. Человеческих потерь нет.
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.
Также в Николаеве российские ракеты С-300 прилетели на территорию морского торгового порта, есть повреждения.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.