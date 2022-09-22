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В Николаеве российские ракеты С-300 прилетели на территорию морского торгового порта, есть повреждения.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Напомним, что в ночь на 22 сентября Николаев подвергся мощным обстрелам, по городу прилетело 9 ракет. Под удар попали разные районы города.
Дроны-камикадзе и ракеты направлялись на объекты критической инфраструктуры. Повредили газопровод и объекты питания.
— Ракеты С-300 прилетели на территорию морского торгового порта, есть повреждения. Пытались попасть в админздание, нефтебазу. Дроны-камикадзе и ракеты направлялись на объекты критической инфраструктуры. Повредили газопровод и объекты питания. Ведутся работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Также от русских ракет пострадал и театр русской драмы. Обстреляли также область. Службы максимально работают над устранением повреждений, - отметил Кирилл Тимошенко.
На месте побывал также и корреспондент «НикВести». В результате прилетов повреждены многоквартирные жилые дома вблизи порта. Разрушениям подверглись коммуникации и железнодорожный путь.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.
Также, по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.
В Николаеве российские ракеты С-300 прилетели на территорию морского торгового порта, есть повреждения.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Напомним, что в ночь на 22 сентября Николаев подвергся мощным обстрелам, по городу прилетело 9 ракет. Под удар попали разные районы города.
Дроны-камикадзе и ракеты направлялись на объекты критической инфраструктуры. Повредили газопровод и объекты питания.
— Ракеты С-300 прилетели на территорию морского торгового порта, есть повреждения. Пытались попасть в админздание, нефтебазу. Дроны-камикадзе и ракеты направлялись на объекты критической инфраструктуры. Повредили газопровод и объекты питания. Ведутся работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Также от русских ракет пострадал и театр русской драмы. Обстреляли также область. Службы максимально работают над устранением повреждений, - отметил Кирилл Тимошенко.
На месте побывал также и корреспондент «НикВести». В результате прилетов повреждены многоквартирные жилые дома вблизи порта. Разрушениям подверглись коммуникации и железнодорожный путь.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.
Также, по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.