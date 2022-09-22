Жители Николаева, в частности Корабельного района, самостоятельно тушили пожар в Балабановском урочище, возникший после вражеского обстрела. До прибытия пожарных подразделений люди пытались обуздать пламя подручными средствами.

Об этом в интервью телеканалу НИС-ТВ рассказал пресс-офицер Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Артем Вагин.

— Очень многие объединились. Если брать лесные пожары, то большое количество, к сожалению, возникло после обстрелов. Горела хвойная подстилка или были верховые пожары. Кроме того, что наносится большой вред экосистеме, воздуху, зеленым насаждениям вообще. Появилась новая угроза для жизни в виде неразорванных элементов ракет, снарядов и т.п. Но люди с пониманием относятся к этому. У нас есть далеко не единичные случаи, когда даже до прибытия наших подразделений люди, проживающие поблизости для того, чтобы ликвидировать и спасти свои помещения, выходили и подручными средствами, своими силами присоединялись к тушению, — рассказал Артем Вагин.

Он также добавил, что многие помогали обуздать масштабный пожар в Андреевском урочище, причины которого пока еще устанавливают.

Напомним, что пожар произошел 25 августа на территории Андреевского урочища в Николаевском районе. Выгорело более 250 га территории. В тушении в целом привлекалось 24 единицы техники и 198 человек.