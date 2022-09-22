ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки Херсонской области.

Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

— Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке врага проводить воздушную разведку, нашими бдительными подразделениями обнаружено и уничтожено 2 шпиона типа «Орлан-10», – говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные на южном фронте уничтожили более сорока оккупантов и 17 единиц техники , а также поразили ряд объектов и баз врага, в том числе два командных пункта во временно оккупированном Херсоне.