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Некоторое количество предателей, раскрывшихся в Николаевской области, имело психические расстройства, другие — искренне верили в российскую армию.
Об этом NPRрассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Руководитель региона подчеркнул, что в настоящее время правоохранительные органы уже успели задержать сотни подозреваемых в работе в РФ.
— Некоторые из них безумны. Некоторые из них действительно верят в Россию, – рассказал он.
Виталий Ким добавил, что большинство николаевцев, благодаря которым были задержаны коллаборанты, отказываются от обещанной награды.
— Они говорят: просто найдите этих людей, чтобы обстрелы прекратились, и отдайте деньги тому, кто в них больше нуждается, — объяснил госслужащий.
Напомним, больше недели назад глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился информацией, что из временно захваченной Снигиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей.
Некоторое количество предателей, раскрывшихся в Николаевской области, имело психические расстройства, другие — искренне верили в российскую армию.
Об этом NPRрассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Руководитель региона подчеркнул, что в настоящее время правоохранительные органы уже успели задержать сотни подозреваемых в работе в РФ.
— Некоторые из них безумны. Некоторые из них действительно верят в Россию, – рассказал он.
Виталий Ким добавил, что большинство николаевцев, благодаря которым были задержаны коллаборанты, отказываются от обещанной награды.
— Они говорят: просто найдите этих людей, чтобы обстрелы прекратились, и отдайте деньги тому, кто в них больше нуждается, — объяснил госслужащий.
Напомним, больше недели назад глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился информацией, что из временно захваченной Снигиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей.