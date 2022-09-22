Некоторое количество предателей, раскрывшихся в Николаевской области, имело психические расстройства, другие — искренне верили в российскую армию.

Об этом NPRрассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Руководитель региона подчеркнул, что в настоящее время правоохранительные органы уже успели задержать сотни подозреваемых в работе в РФ.

— Некоторые из них безумны. Некоторые из них действительно верят в Россию, – рассказал он.

Виталий Ким добавил, что большинство николаевцев, благодаря которым были задержаны коллаборанты, отказываются от обещанной награды.

— Они говорят: просто найдите этих людей, чтобы обстрелы прекратились, и отдайте деньги тому, кто в них больше нуждается, — объяснил госслужащий.

Напомним, больше недели назад глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился информацией, что из временно захваченной Снигиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей.