Актриса и певица Барбра Стрейзанд стала послом платформы для сбора средств UNITED24 – об этом сообщила пресс-служба проекта.

Стрейзанд сосредоточит усилия на направлении медицинской помощи, сообщает Радио Свобода.

Дедушка и бабушка Стрейзанд по отцовской линии эмигрировали в Соединенные Штаты из Галиции.

«Поскольку у меня есть еврейское происхождение с украинскими корнями, я особенно тронута борьбой украинцев за свободу. Устойчивость и мужество украинского народа стали подлинным вдохновением для всех, кто работает над сохранением демократии и борется с авторитаризмом. У вас и вашей страны есть моя полная поддержка», – цитирует UNITED24 слова певицы во время видеоразговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский, в свою очередь, предположил, что мир может «уставать каждый день думать об Украине», однако западные сообщества продолжают ее поддерживать.

– Для нас очень важно, чтобы такие талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу UNITED24, – заявил он.

По сообщению, первым проектом, который поддержит Стрейзанд, станет 24 000 Friends of Ukraine (24 тысячи друзей Украины).

— Его цель – привлечь 24 000 подписчиков на ежемесячный взнос 24 долларов, который направляется на медицинскую помощь. Регулярное поступление пожертвований позволяет постоянно поддерживать украинских медиков, уже почти семь месяцев героически спасающих жизнь пострадавших от войны. Каждый, кто подпишется на ежемесячный донат, получит электронное благодарственное письмо с подписью Президента Украины Владимира Зеленского, – сообщает прессслужба.

UNITED24 – платформа для сбора средств на гуманитарную поддержку Украины, запущенная в мае 2022 года. Полученная через платформу финансовая помощь распределяется по трем направлениям: оборона и разминирование; гуманитарная и медицинская помощь; восстановление Украины.