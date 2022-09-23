Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что группа создается для «надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, разработки и подготовки предложений по созданию специального международного трибунала».

В нее, в частности, вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, генеральный прокурор Андрей Костин (по согласию), министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюска и другие.

Рабочей группе было дано задание наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала.

Напомним, что украинская делегация, которая находится на сессии Генассамблеи ООН, планирует обсудить там вопрос о создании спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступления агрессии, а также о механизме возмещения ущерба, нанесенного нашей стране войной.

Недавно в Офисе президента сообщали, что Украина предлагает странам Большой семерки и других государств-партнеров поддержать инициативу по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины объясняли, что у международного уголовного правосудия есть достаточные инструменты для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида. Но существующие институты предстают перед «объективными правовыми препятствиями» в расследовании преступления агрессии против Украины. Именно поэтому необходимо создание Специального трибунала, способного привлечь к ответственности руководство России именно за это преступление.

Инициативу МИД уже поддержали ПАСЕ, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО и Парламентская ассамблея ОБСЕ.