Киев поддерживает формулу «всех на всех» в обмене военнопленными с Российской Федерацией.

Об этом в разговоре с DW заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В ОПУ рассказали, что именно подобная концепция поддерживается в ООН. В частности, предложение менять «всех на всех» прозвучало от генсека Антониу Гуттериша.

— Мы понимаем, что Россия не очень хочет идти на обмен всех на всех, потому что Россия — это не о гуманистической цивилизации. Они не хотят своих пацанов забирать, потому что считают, что они ничто. Для нас каждый человек это личность, а для России это номер 21, номер 35, номер 77. Обменивать личностей наших людей на номера очень трудно, но мы работаем над тем, чтобы забрать как можно больше наших защитников. Мы работаем над формулой «всех на всех», – гарантировал Михаил Подоляк.

Сегодня николаевский морпех Артем Дыбленко, несколько дней назад освобожденный из российского плена, рассказал о пытках, которые ему и его собратьям пришлось пережить.

Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.