24 вересня триває 213-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

На Південнобузькому напрямку протягом останньої доби обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Серед них - Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка, Широке, Сухий Ставок, Безіменне, Тернові Поди, Ольгине, Лимани та Мирне, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані «референдуми». У зв’язку з низьким відсотком відвідування «виборчих дільниць» працівники «виборчих комісій», в супроводі озброєних військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їх проживання.

Як повідомляє Оперативне командування «Південь», ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом наших активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту. Ворог активізувався, зокрема у прагненні демонструвати свою силу на тилових територіях. Не маючи успіху суходолом, намагається чинити вогневий та психологічний тиск на цивільне населення.

Протягом минулої доби дня ворог наніс 1 авіаційний, 1 ракетний удар по наших позиціях та по населених пунктах вздовж лінії фронту на Півдні.

З літака тактичної авіації Су-25 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат.

В Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів, серед яких 3 надводних та 1 підводний носій «Калібрів». Їх напоготові 28.

Онлайн-репортаж

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Загальні бойові втрати противника

Вночі через ворожий обстріл в Миколаєві виникла одна пожежа, повідомили в ГУ ДСНС.

«Через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа газопроводу на території приватного домоволодіння. Також пошкодження отримали житлові будинки. До місця виклику направлено черговий караул 16 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ. Вже за пів години спільними зусиллями рятувальників та аварійної бригади АТ «Миколаївгаз» горіння площею 5 кв. м ліквідовано. Постраждалих та травмованих немає», – сказано в повідомленні.

Поточна оперативна обстановка на півдні України. Зведення Оперативного командування «Південь»

Ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом наших активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту.

ЗСУ підготовчу роботу щодо виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння та техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі і залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об’єктами встановлюється вогневий контроль.

Тим часом ворог активізувався, зокрема у прагненні демонструвати свою силу на тилових територіях. Не маючи успіху суходолом, намагається чинити вогневий та психологічний тиск на цивільне населення.

Протягом бойового дня ворог наніс 1 авіаційний, 1 ракетний удар по наших позиціях та по населених пунктах вздовж лінії фронту.

З літака тактичної авіації Су-25 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат.

З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.

Одесу двічі атакували дрони-камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один «Шахід-136» - збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа.

Під час повторної повітряної атаки Одеси, силами протиповітряної оборони над морем знищено ще 4 дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва “Mohajer-6” (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Ще один «Шахід-136» атакував ввечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини.

При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий «Шахід-136» також влучно збитий.

Активність нашої авіації дорівнювала двадцятьом ударам по ворогу. В Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс «Тор» в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці.

Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

Інші втрати ворога за бойовий день складають рашист, 152 мм гаубиця «Мста-Б», танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки.

В Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів, серед яких 3 надводних та 1 підводний носій «Калібрів». Їх напоготові 28.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Серед них - Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка, Широке, Сухий Ставок, Безіменне, Тернові Поди, Ольгине, Лимани та Мирне. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Найнадійніший спосіб уникнути участі в «референдумах» на окупованій території — зробити вигляд, що нікого немає вдома.