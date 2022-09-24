Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина гарантирует российским военным, которые сдадутся в плен, цивилизованное поведение, тайну обстоятельств сдачи в плен и возможность не возвращаться в Россию.
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении
— Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи:
1) с вами будут обращаться цивилизованно, согласно всем конвенциям;
2) никто не узнает обстоятельств того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной;
3) если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить это, - сказал президент.
Отметим, что Владимир Зеленский обратился к русским на русском языке.
Как известно, российский диктатор Владимир Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву.
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина гарантирует российским военным, которые сдадутся в плен, цивилизованное поведение, тайну обстоятельств сдачи в плен и возможность не возвращаться в Россию.
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении
— Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи:
1) с вами будут обращаться цивилизованно, согласно всем конвенциям;
2) никто не узнает обстоятельств того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной;
3) если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить это, - сказал президент.
Отметим, что Владимир Зеленский обратился к русским на русском языке.
Как известно, российский диктатор Владимир Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву.