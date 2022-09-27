Начался восьмой месяц полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Народные депутаты и депутаты разных уровней советов Николаевской области от партии «Слуга Народа» за это действительно долгое время сделали все, что приближает нашу победу – передали военным около 30 машин и тысячи тонн гуманитарной помощи гражданскому населению.

Об этом рассказала глава областной организации политической партии «Слуга Народа» Анна Замазеева, отметив результаты работы политической силы во время войны.

В течение семи месяцев команда партии в области передала ВСУ необходимое оборудование и амуницию, больницам – кареты скорой и необходимую технику. Чтобы поддерживать население и военных, народные депутаты открыли свои гуманитарные штабы.

— Наши народные депутаты работают не только в парламенте, но и на гуманитарном фронте, и результаты их работы сложно недооценить. Наши парламентарии передали на баланс ВСУ 17 машин, сотни шлемов, бронежилетов, разгрузочных жилетов, десятки тепловизоров, дронов и прицелов. Всего привезли более 13 тысяч тонн гуманитарной помощи и в Николаев – более 150 тонн воды. Городским и областным медучреждениям передали 6 машин скорой помощи, аппараты ИВЛ, ингаляторы и необходимое оборудование для реанимации, – отметила Анна Замазеева.

Трое депутатов Николаевского облсовета защищают Украину в рядах ВСУ, организовали территориальные обороны в общинах Баштанского, Николаевского, Вознесенского и Первомайского районов. Другие же доставляют гуманитарную помощь и привлекают к взаимодействию всеукраинские и международные благотворительные организации. Для военных депутаты приобрели 9 машин, поставили терминал Starlink, снабжают продуктами питания, питьевой водой и необходимым оборудованием – лопатами, бронежилетами, тепловизорами, спальными мешками, мобильными носилками и т.п.

— Когда же в Николаеве случилась проблема с водоснабжением, депутаты приобщились к поиску и доставке воды в город. В общей сложности команде фракции облсовета удалось привезти более 20 тонн воды для горожан. И сейчас каждый из депутатов продолжает работать для победы Украины по своим направлениям, – сообщила глава организации.

Каждый из 9 депутатов партии из Николаевского горсовета находится в Николаеве и тоже имеет значительные результаты работы. Они систематически передают гуманитарную помощь ВПЛ, ТРО и военным подразделениям. Депутаты помогают населению в своих округах, поддерживают городские предприятия, обеспечивают население питьевой водой.

— Особое внимание следует обратить на поддержку военных, ведь депутаты покупают и передают оборудование, технику, одежду, тактическую амуницию, бронежилеты, квадрокоптеры, беспилотные разведывательные комплексы, автомобильную технику и не только. Также городские «Слуги Народа» обеспечивали нашим военным питанием – договаривались с городскими общепитами, поставляли продукты, чтобы повара готовили для наших ребят горячие блюда, – добавила Анна Замазеева.

Всего за время полномасштабного вторжения депутаты фракции в городском совете получили около 150 грузовиков с разной гумдопомощью – от продуктов питания, медпрепаратов до военного и медицинского оборудования.

Напомним, что местная команда партии «Слуга Народа» закупила для защитников 500 комплектов удобной формы и 300 пар тактической обуви.