Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.

Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

- На прошлой неделе Россия пошла на новую эскалацию войны в Украине. Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях – это незаконная попытка забрать земли и изменить границы силой. Мобилизация и угрозы ядерного оружия – следующий шаг путинской эскалации. Мы не признаем псевдореферендумы и какую-либо аннексию в Украине и намерены сделать так, чтобы Кремль за это заплатил, — сказала фон дер Ляен.

Еврокомиссия предлагает установить новый запрет на импорт российской продукции. Это лишит Россию доходов в 7,5 млрд евро.

Также предлагается расширить список продукции, которая не может экспортироваться в Россию. Это касается, в частности, дополнительных материалов для авиации и электронных компонентов, а также специфических химических соединений.

– Также предлагаем запретить дополнительные услуги для России и запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в государственных российских компаниях, – сказала фон дер Ляен.

Еврокомиссия также предложила юридическую основу для введения предела цен на российскую нефть.

Фон дер Ляен напомнила, что ранее ЕС уже согласился запретить доставляемую морскими путями российскую нефть с 15 декабря. Но, по ее словам, развивающимся странам нужна нефть по низким ценам. Поэтому страны G7 достигли принципиальной договоренности об ограничении цен.

— Этот предел цен снизит доходы России с одной стороны, а с другой будет способствовать стабильности мирового энергетического рынка, — сказала она.

Брюссель также вводит новую категорию санкций для лиц, помогающих обходить ограничения, наложенные на Россию.

— Например, люди, покупающие товары в ЕС, везут в третьи страны, а затем в Россию. Они могут сами стать объектом санкций, – пояснила глава Еврокомиссии.

Как сообщалось, Великобритания первой ввела новые санкции против России в ответ на псевдореферендум.