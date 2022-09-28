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Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.
Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе, пишет «Европейская правда».
- На прошлой неделе Россия пошла на новую эскалацию войны в Украине. Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях – это незаконная попытка забрать земли и изменить границы силой. Мобилизация и угрозы ядерного оружия – следующий шаг путинской эскалации. Мы не признаем псевдореферендумы и какую-либо аннексию в Украине и намерены сделать так, чтобы Кремль за это заплатил, — сказала фон дер Ляен.
Еврокомиссия предлагает установить новый запрет на импорт российской продукции. Это лишит Россию доходов в 7,5 млрд евро.
Также предлагается расширить список продукции, которая не может экспортироваться в Россию. Это касается, в частности, дополнительных материалов для авиации и электронных компонентов, а также специфических химических соединений.
– Также предлагаем запретить дополнительные услуги для России и запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в государственных российских компаниях, – сказала фон дер Ляен.
Еврокомиссия также предложила юридическую основу для введения предела цен на российскую нефть.
— Этот предел цен снизит доходы России с одной стороны, а с другой будет способствовать стабильности мирового энергетического рынка, — сказала она.
Брюссель также вводит новую категорию санкций для лиц, помогающих обходить ограничения, наложенные на Россию.
— Например, люди, покупающие товары в ЕС, везут в третьи страны, а затем в Россию. Они могут сами стать объектом санкций, – пояснила глава Еврокомиссии.
Как сообщалось, Великобритания первой ввела новые санкции против России в ответ на псевдореферендум.
Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.
Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе, пишет «Европейская правда».
- На прошлой неделе Россия пошла на новую эскалацию войны в Украине. Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях – это незаконная попытка забрать земли и изменить границы силой. Мобилизация и угрозы ядерного оружия – следующий шаг путинской эскалации. Мы не признаем псевдореферендумы и какую-либо аннексию в Украине и намерены сделать так, чтобы Кремль за это заплатил, — сказала фон дер Ляен.
Еврокомиссия предлагает установить новый запрет на импорт российской продукции. Это лишит Россию доходов в 7,5 млрд евро.
Также предлагается расширить список продукции, которая не может экспортироваться в Россию. Это касается, в частности, дополнительных материалов для авиации и электронных компонентов, а также специфических химических соединений.
– Также предлагаем запретить дополнительные услуги для России и запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в государственных российских компаниях, – сказала фон дер Ляен.
Еврокомиссия также предложила юридическую основу для введения предела цен на российскую нефть.
— Этот предел цен снизит доходы России с одной стороны, а с другой будет способствовать стабильности мирового энергетического рынка, — сказала она.
Брюссель также вводит новую категорию санкций для лиц, помогающих обходить ограничения, наложенные на Россию.
— Например, люди, покупающие товары в ЕС, везут в третьи страны, а затем в Россию. Они могут сами стать объектом санкций, – пояснила глава Еврокомиссии.
Как сообщалось, Великобритания первой ввела новые санкции против России в ответ на псевдореферендум.