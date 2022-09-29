Командование российской армии перебросило в Украину 80% группировки войск, дислоцировавшихся у границы с Финляндией и странами Балтии.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на трех чиновников европейских оборонных ведомств.

Из группировки в 30 тысяч военных, служивших у границ со странами Балтии и Финляндией, остался только «скелет состава». Это касается, прежде всего, наземных сил. Численность Северного флота практически не поменялась, также в регионе сохраняется массивная группировка Воздушных сил РФ.

Один из источников отметил, что сокращение наземных сил наблюдалось в течение семи месяцев.

— У России было такое расположение сухопутных войск на протяжении десятилетий, которое теперь фактически просто исчезло, — заявил чиновник, отметив, что такое положение вещей связано со значительными потерями в Украине.

Напомним, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России – они должны пополнить дислоцирующиеся там подразделения РФ. В результате пополнения соотношения «опытных» и «молодых» военных должно составлять 1 к 5.