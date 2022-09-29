Правительство Украины получило 500 миллионов евро грантовой помощи от Евросоюза в рамках подписанного 5 сентября Контракта по развитию государства и усилению устойчивости (III).

Об этом сообщается на сайте правительства.

Денежные средства пойдут в госбюджет. Их используют на финансирование наиболее актуальных расходов, в частности, на социальную и гуманитарную сферы.

Часть денег будет потрачена на бесперебойное производство сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе за счет доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу.

Напомним, в государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов из гранта от США.