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Правительство Украины получило 500 миллионов евро грантовой помощи от Евросоюза в рамках подписанного 5 сентября Контракта по развитию государства и усилению устойчивости (III).
Об этом сообщается на сайте правительства.
Денежные средства пойдут в госбюджет. Их используют на финансирование наиболее актуальных расходов, в частности, на социальную и гуманитарную сферы.
Часть денег будет потрачена на бесперебойное производство сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе за счет доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу.
Напомним, в государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов из гранта от США.
Правительство Украины получило 500 миллионов евро грантовой помощи от Евросоюза в рамках подписанного 5 сентября Контракта по развитию государства и усилению устойчивости (III).
Об этом сообщается на сайте правительства.
Денежные средства пойдут в госбюджет. Их используют на финансирование наиболее актуальных расходов, в частности, на социальную и гуманитарную сферы.
Часть денег будет потрачена на бесперебойное производство сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе за счет доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу.
Напомним, в государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов из гранта от США.