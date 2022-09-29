Хотя представители ВСУ стали меньше рассказывать о наступлении в Херсонской области, оно не останавливается, а его темпы не замедляются.

Об этом рассказала представитель прессцентра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, пишет RFI.

В частности, она объяснила, что в отличие от быстрого прорыва на Харьковщине, в Херсонской области «мало лесов», и армии нужно преодолевать большие расстояния под открытым небом», потенциально подвергаясь большим потерям.

– Но наступление не останавливается и не замедляется. Мы продолжаем работать, но не говорим об этом так открыто, – заверила спикер.

Как сообщалось на уровне ОК «Юг», на Юге Украины российские войска нигде не продвигаются вперед и не могут проводить наступательные действия.