В Вашингтоне сенаторы Ричард Блументаль и Линдси Грэм требуют от администрации Байдена скорейшего наказания для России за проведение псевдореферендумов на захваченных частях Украины.

Об этом написало издание Politico.

Законодатели продвигают законодательные акты, признающие Россию государством-спонсором терроризма. Оба сенатора также предложили принять закон, прекращающий военную и экономическую помощь любой стране, признающей «анексированные» территории частью РФ.

— Путин пытается переписать карту Европы. Он пытается сделать силой оружия то, что не может сделать иначе, – подчеркнул сенатор Линдси Грэм. - Это захват земли. Это воровство. И это еще одна трусливая, наглая тактика Владимира Путина, чтобы проверить поддержку Запада для Украины, — добавил сенатор Ричард Блументаль.

Напомним, вчера Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда долларов, который будет предусматривать передачу 18 HIMARS.