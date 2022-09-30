Сотрудники ГСЧС спасли женщину, которую заблокировало в результате российских обстрелов жилого дома в одном из районов Николаева. Женщина жива.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, по состоянию на утро 30 сентября известно о 8 раненых лицах. Пока сверяются списки жильцов.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар.