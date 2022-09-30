ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

— Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана, – отметили аналитики.

В ISW указали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в «чрезвычайно сложной» ситуации.

Специалисты проинформировали, что ВСУ атакуют Лиман по трем направлениям и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.

– Украинские войска смогут взять Лиман, – убеждены в Институте изучения войны.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области.