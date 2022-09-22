Вооруженные силы Украины продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

- Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане, - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что продолжаются активные бои в Дробышево (к северо-западу от Лимана).

Кроме этого, специалисты рассказали, что в Генштабе ВСУ проинформировали о том, что Вооруженные силы Украины отразили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.

— Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол, – добавили в Институте изучения войны.

Напомним, что в Николаевской области оккупанты трижды атаковали район Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» в направлении Парутиного реактивными снарядами.