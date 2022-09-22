Вооруженные силы Украины продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области.
Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).
- Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане, - отметили аналитики.
В ISW также указывают, что продолжаются активные бои в Дробышево (к северо-западу от Лимана).
Кроме этого, специалисты рассказали, что в Генштабе ВСУ проинформировали о том, что Вооруженные силы Украины отразили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.
— Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол, – добавили в Институте изучения войны.
Напомним, что в Николаевской области оккупанты трижды атаковали район Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» в направлении Парутиного реактивными снарядами.
Вооруженные силы Украины продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области.
Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).
- Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане, - отметили аналитики.
В ISW также указывают, что продолжаются активные бои в Дробышево (к северо-западу от Лимана).
Кроме этого, специалисты рассказали, что в Генштабе ВСУ проинформировали о том, что Вооруженные силы Украины отразили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.
— Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол, – добавили в Институте изучения войны.
Напомним, что в Николаевской области оккупанты трижды атаковали район Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» в направлении Парутиного реактивными снарядами.