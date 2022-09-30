Петр Порошенко призвал СНБО принять решение о заявке Украины на вступление в НАТО.

Об этом он написал в Facebook.

— На сегодняшнем заседании СНБО следует принять мощные исторические решения, которые изменят ход войны. Во-первых, пришло время официальной заявки на немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, решение о которой должно быть принято на очередном или внеочередном саммите Альянса. Это позволит остановить начало третьей мировой, на порог которой поставил человечество путин, и станет самой эффективной прививкой от российского ядерного шантажа, — считает пятый Президент.

Он подчеркнул, что голосование за вступление Украины каждый член Альянса должен рассматриваться как гарантированная защита своей страны, Европы и мира.

— Переговоры о вступлении должны начаться немедленно. Именно этого я ожидаю от сегодняшней пресс-конференции моего друга и друга Украины Йенса Столтенберга. И так как руководство Евросоюза сделало все для решения о вступлении Украины в ЕС, так же Йенс должен стать ледоколом, который будет прокладывать наш путь в НАТО, чтобы начать переговоры уже и сейчас, — отметил Петр Порошенко. — Во-вторых, самое время формально создать мощную глобальную антипутинскую коалицию, объединить усилия демократического альянса и на всех фронтах единым кулаком депутинизировать империалистическую россию и мир. Вместе с героизмом ВСУ это гарантирует нашу общую победу над московскими варварами , — убежден Петр Порошенко.

Ранее Петр Порошенко обнародовал 5 ответных шагов на псевдо-референдумы и захват путиным украинских территорий. Он призвал мир отреагировать жестко и быстро.