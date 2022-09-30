Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили актуальную ситуацию на фронте, а также шестую встречу в формате Рамштайн, запланированную на 12 октября.

Об этом Алексей Резников сообщил в Twitter.

— У него был телефонный разговор с Ллойдом Остином. Обсудили обновления с передовой, Ramstein-6 и способы усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время. Ллойд Остин подтвердил, что США не признают «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины, – написал Алексей Резников.

Министр также подчеркнул, что украинская армия будет продолжать использовать оружие, чтобы деоккупировать нашу землю.

Ранее Алексей Резников рассказал, что один «народный спутник», который приобрел Фонд Сергея Притулы, полностью работает на нужды ВСУ, еще около 20 привлекаются, когда есть необходимость.