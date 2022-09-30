Норвегия будет наращивать поставки вооружения для Украины, игнорируя все ноты возмущения РФ.

Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере, пишет портал VG.

В Осло отметили, что Украина может использовать норвежское оружие для освобождения всех территорий, в том числе тех, на которые Москва заявила свои права.

— Сегодняшнее решение об аннексии земли, как это сделала Россия, это резкая эскалация конфликта. В этом нет сомнений. Это украинская территория, и Украина имеет право защищаться , — подчеркнул глава правительства Норвегии.

Министр иностранных дел Анникен Хуитфельдт добавила, что у референдумов нет юридической силы, а российская аннексия — это четкий признак слабости ВС РФ и силы ВСУ, обладающих инициативой на поле боя.

Как говорил генсек НАТО, Североатлантический альянс остается решительным в своей помощи и поддержке обороняющейся от страны-агрессора Украины.