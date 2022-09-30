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Норвегия будет наращивать поставки вооружения для Украины, игнорируя все ноты возмущения РФ.
Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере, пишет портал VG.
В Осло отметили, что Украина может использовать норвежское оружие для освобождения всех территорий, в том числе тех, на которые Москва заявила свои права.
— Сегодняшнее решение об аннексии земли, как это сделала Россия, это резкая эскалация конфликта. В этом нет сомнений. Это украинская территория, и Украина имеет право защищаться , — подчеркнул глава правительства Норвегии.
Министр иностранных дел Анникен Хуитфельдт добавила, что у референдумов нет юридической силы, а российская аннексия — это четкий признак слабости ВС РФ и силы ВСУ, обладающих инициативой на поле боя.
Как говорил генсек НАТО, Североатлантический альянс остается решительным в своей помощи и поддержке обороняющейся от страны-агрессора Украины.
Норвегия будет наращивать поставки вооружения для Украины, игнорируя все ноты возмущения РФ.
Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере, пишет портал VG.
В Осло отметили, что Украина может использовать норвежское оружие для освобождения всех территорий, в том числе тех, на которые Москва заявила свои права.
— Сегодняшнее решение об аннексии земли, как это сделала Россия, это резкая эскалация конфликта. В этом нет сомнений. Это украинская территория, и Украина имеет право защищаться , — подчеркнул глава правительства Норвегии.
Министр иностранных дел Анникен Хуитфельдт добавила, что у референдумов нет юридической силы, а российская аннексия — это четкий признак слабости ВС РФ и силы ВСУ, обладающих инициативой на поле боя.
Как говорил генсек НАТО, Североатлантический альянс остается решительным в своей помощи и поддержке обороняющейся от страны-агрессора Украины.