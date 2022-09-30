Перед тем, как объявлять о подаче заявки на вступление в НАТО, Украина имела консультации с представителями альянса.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

— Предварительные консультации действительно проходили в течение определенного времени на уровне разных экспертов и первых лиц государств и блока НАТО, — сказал он.

По его словам, сейчас продолжаются « интенсивные переговоры » с союзом о вступлении Украины.

Как сообщалось, сегодня днем Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В НАТО ответили – решение будет консенсусным.