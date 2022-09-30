Эстония, Латвия и Литва все вместе поддержали вступление Украины в Североатлантический альянс.

Министры иностранных дел этих стран - Урмас Рейнсалу, Эдгарс Ринкевичс и Габриэлиус Ландсбергис - опубликовали подобные месседжи в Twitter.