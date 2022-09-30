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Эстония, Латвия и Литва все вместе поддержали вступление Украины в Североатлантический альянс.
Министры иностранных дел этих стран - Урмас Рейнсалу, Эдгарс Ринкевичс и Габриэлиус Ландсбергис - опубликовали подобные месседжи в Twitter.
— Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновенная храбрость Украины может только укрепить наш альянс , подчеркнули они.
Эстония, Латвия и Литва все вместе поддержали вступление Украины в Североатлантический альянс.
Министры иностранных дел этих стран - Урмас Рейнсалу, Эдгарс Ринкевичс и Габриэлиус Ландсбергис - опубликовали подобные месседжи в Twitter.
— Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновенная храбрость Украины может только укрепить наш альянс , подчеркнули они.