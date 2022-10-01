Япония ускорит переговоры о введении дополнительных санкций против России после одностороннего заявления об аннексии четырех восточных и южных областей Украины.

Об этом пишет Japan Times.

Япония планирует сотрудничать со своими партнерами из Большой семерки – Великобританией, Канадой, Францией, Германией, Италией и Соединенными Штатами, а также Европейским Союзом – над усилением давления на Россию.

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси заявил, что попытки России завладеть территорией силой «недействительны и диаметрально противоречат принципу верховенства права в международном сообществе».

- Япония... еще раз решительно призывает Россию прекратить агрессию и немедленно вывести свои силы обратно на территорию России, - подчеркнул он.

Ожидается, что Токио будет прилагать усилия для подготовки деталей предусмотренных им дополнительных санкций в соответствии с позицией G7.

Ранее сообщалось, что НАТО в ответ на попытку аннексировать украинские территории от РФ продолжит поддерживать Украину.