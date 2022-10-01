Международное агентство по атомной энергии оперативно обратилось в РФ по поводу взятия в заложники гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы связались с российскими властями и спрашиваем о разъяснениях, — заявил представитель МАГАТЭ в субботу, 1 октября.

Напомним, оккупанты остановили автомобиль Мурашова на дороге в Энергодар около 16 часов. Мужчину задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.