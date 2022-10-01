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Международное агентство по атомной энергии оперативно обратилось в РФ по поводу взятия в заложники гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.
Об этом сообщает Reuters.
— Мы связались с российскими властями и спрашиваем о разъяснениях, — заявил представитель МАГАТЭ в субботу, 1 октября.
Напомним, оккупанты остановили автомобиль Мурашова на дороге в Энергодар около 16 часов. Мужчину задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Международное агентство по атомной энергии оперативно обратилось в РФ по поводу взятия в заложники гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.
Об этом сообщает Reuters.
— Мы связались с российскими властями и спрашиваем о разъяснениях, — заявил представитель МАГАТЭ в субботу, 1 октября.
Напомним, оккупанты остановили автомобиль Мурашова на дороге в Энергодар около 16 часов. Мужчину задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.