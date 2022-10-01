На фоне российских заявлений об аннексии украинских территорий Франция готовит поставку для ВСУ новых самоходных орудий Caesar

Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на свои источники.

Украина, вероятно, получит от 6 до 12 гаубиц, которые заказывала Дания.

Этот пакет военной помощи стал результатом трехсторонних переговоров между Францией, Данией и Украиной.

— Операция беспрецедентна и сложна для французских властей. Оборудование, которое Париж обязуется доставить в Киев, первоначально предназначалось для Дании в рамках заказа на 15 единиц, размещенного в 2017 году, – пишут французские журналисты.

Дания согласилась подождать ради Украины.

— Датские Caesars являются более тяжелой моделью, чем модели французской армии (32 тонны против 18 тонн), они более мощные: установлены на 16 колесах вместо 12, они могут нести до 36 снарядов вместо 18, а их кабина имеет больше защитной брони. Цезарь — идеальный инструмент для контрбатарейной борьбы, для выявления и уничтожения вражеской артиллерии до того, как она вас обнаружит, добавили в Le Monde.

Напомним, 28 сентября Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $1,1 млрд, включающего, в частности, 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.