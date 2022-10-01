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Радник глави ОП зауважив, що вважає шанси ядерного конфлікту невисокими, але визнає, що вони є. Якщо світ допустить руйнування системи ядерної безпеки у випадку з Україною, то глобальну відповідь на можливий ядерний напад змушені будуть давати члени ЄС і НАТО.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести перемовини з Росією, але не за президентства Володимира Путіна.
Радник глави ОП зауважив, що вважає шанси ядерного конфлікту невисокими, але визнає, що вони є. Якщо світ допустить руйнування системи ядерної безпеки у випадку з Україною, то глобальну відповідь на можливий ядерний напад змушені будуть давати члени ЄС і НАТО.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести перемовини з Росією, але не за президентства Володимира Путіна.