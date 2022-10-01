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США не видят указаний на то, что российское руководство приняло решение о применении ядерного оружия в Украине.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN, показанном в субботу.
Остин сказал, что решение о применении ядерного оружия принимает лично президент РФ Владимир Путин.
– На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение, – заметил глава Пентагона.
Ранее сообщалось, в связи с последними угрозами Кремля о возможной защите российских территорий «всеми видами оружия» США усилили отслеживание каких-либо действий российских военных или сообщений, которые могут говорить о том, что Путин приказал применить ядерное оружие.
США не видят указаний на то, что российское руководство приняло решение о применении ядерного оружия в Украине.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN, показанном в субботу.
Остин сказал, что решение о применении ядерного оружия принимает лично президент РФ Владимир Путин.
– На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение, – заметил глава Пентагона.
Ранее сообщалось, в связи с последними угрозами Кремля о возможной защите российских территорий «всеми видами оружия» США усилили отслеживание каких-либо действий российских военных или сообщений, которые могут говорить о том, что Путин приказал применить ядерное оружие.