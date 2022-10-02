Президент Украины Владимир Зеленский поздравил заявление Генсека ООН Антонио Гутерреша, осудившего действия России по аннексии украинской территории.

Об этом сообщает « Интерфакс-Украина ».

— Он прямо сказал, что Россия нарушает цели и принципы ООН, Устава ООН и что псевдореферендумы и попытки аннексии не будут иметь никаких юридических последствий, — отметил президент в видеообращении в субботу вечером.

По его словам, " мир не даст вернуть времена колониальных завоеваний, преступных аннексий и тотального произвола вместо международного права ".

— Когда на самом высоком уровне ООН звучат такие слова, все в мире все понимают. Нет у России права вето, которым можно отменить это понимание в мире, — подчеркнул президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не при президентстве Владимира Путина.