Украина хочет получить РСЗО HIMARS, которые уже были в употреблении американской армии.

Об этом глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в комментарии «Голосу Америки», передает Укринформ.

— Мы хотим взять HIMARS, уже имеющихся в Соединенных Штатах, которые были в пользовании. Мы хотим их взять, а новые пусть поступают в американскую армию. Для этого мы хотим сделать так называемый swap – обмен. Это такая непростая бюрократическая процедура, но мы ее уже «задрафтили» и хотим, что ее приняли, и мы их взяли, — сказал политик.

Кроме того, по его словам, Украине также требуются большие дроны Gray Eagle и MQ Reaper.

Как известно, Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $1,1 млрд, включающего, в частности, 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.