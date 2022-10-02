Сегодня, 2 октября, около 03:45 Николаев подвергся ракетным обстрелам зенитно-ракетной системы С-300.

В частности, попадания зафиксированы около двух четырехэтажных домов, сообщает Николаевская ОВА.

В результате чего дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание на территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек. Подробная информация уточняется.

Николаевский район:

Вчера, 1 октября, в 16.35 и 17.20 враг наносил удары со 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня «Град» по портовой акватории и инфраструктуре г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Ночью, 2 октября, в результате вражеских обстрелов с. Шевченко Шевченковской общины два человека погибли, частично разрушен жилой дом.

Сегодня, 2 октября, в с. Калиновка Воскресенского общества раздавались взрывы. Подробная информация уточняется.

Баштанский район:

За прошедшие сутки, 1 октября, в 12:35 были обстрелы окрестности станции Березнеговатое, в 16:30 между с. Пришиб и с. Высунск, в 17:40 между пгт Березнеговатое и с. Высунск и в 17:45 снова с. Высунск. В результате обстрелов повреждены пять частных домов. Пострадавших нет.

Сегодня, 2 октября, в 04:00 обстрелы подверглись окрестностям с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера, 1 октября, с 12:00 до 19:00 зафиксированы обстрелы с. Широкое, в результате чего разрушены два жилых дома и четыре дома повреждены, также попадания были в админздание. Пострадавших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники . Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.