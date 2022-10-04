Экологический ущерб в Украине, нанесенный полномасштабным вторжением РФ, оценивается более чем в 35 миллиардов долларов. Под угрозой находятся миллионы гектаров природных заповедников.

Об этом заявил министр экологии Руслан Стрелец на слушаниях в Европарламенте в Страсбурге, передает Reuters.

По данным министра, около 20% заповедных территорий в Украине находятся под угрозой уничтожения, и уже зафиксировано около 2 тысяч случаев ущерба окружающей среде.

По подсчетам Украины, ущерб от загрязнения воздуха, вызванного войной, в настоящее время составляет около 24,5 миллиарда долларов, а еще более 11 миллиардов долларов необходимо для устранения ущерба, причиненного почве.

Стрелец отметил, что семь месяцев войны повлекли за собой выбросы 31 миллиона тонн углекислого газа, что примерно соответствует количеству, которое производит Новая Зеландия за год. Еще 79 миллионов тонн парниковых выбросов, по его словам, могут быть произведены во время восстановления разрушенной инфраструктуры.

Напомним, ущерб, нанесенный заповедной территории уникальной Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, превысил 5 миллиардов гривен.