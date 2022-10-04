Генассамблея ООН соберется снова, срочно, в понедельник, 10 октября, по просьбе Украины и Албании для обсуждения российской аннексии.

Об этом сообщила представитель ООН Паулина Кубьяк.

Во время этой запланированной сессии без конечной даты Генеральная Ассамблея, объединяющая 193 страны-члена ООН, должна рассмотреть готовящуюся резолюцию относительно российской аннексии украинских регионов.

В прошлую пятницу Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности, осуждающей аннексию ею четырех украинских областей. Кроме вето России четыре страны воздержались (Китай, Индия, Бразилия и Габон).

Проект резолюции, подготовленный США и Албанией, призвал все государства и другие организации «не признавать псевдоанексию» четырех регионов и потребовал вывести российские войска «немедленно, полностью и безусловно». США еще до голосования пообещали, что если Россия воспользуется своим правом вето, тема пойдет на рассмотрение Генассамблеи, где каждая страна имеет один голос, без права вето.

В своем недавнем звонке в Киев президент США Джо Байден также заверил, что никогда не признает российскую аннексию украинской земли.