Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен идти на поводу у ядерных угроз Москвы или соглашаться на преждевременные мирные предложения, когда ВСУ добиваются наибольших успехов в боях.
Свою позицию она озвучила в интервью Associated Press.
Руководитель правительства Эстонии подчеркнула, что в последнее время «очень опасные» призывы к переговорам и миру в Украине поступают от «очень выдающихся людей».
По ее мнению, такие предложения сейчас играют в пользу только России.
Она добавила, что ядерные угрозы от РФ следует воспринимать серьезно, но не в том смысле, что «о, давайте сдадимся». ЕС, наоборот, должен увеличить поддержку Украины.
— Ядерные государства мира дали очень четкий сигнал России: «Когда вы используете ядерное оружие, обратной дороги не будет», — напомнила Кая Каллас.
Вчера американский мультимиллиардер Илон Маск предложил Украине переговоры по правилам Москвы: отказ от Крыма и «нейтральный статус».
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен идти на поводу у ядерных угроз Москвы или соглашаться на преждевременные мирные предложения, когда ВСУ добиваются наибольших успехов в боях.
Свою позицию она озвучила в интервью Associated Press.
Руководитель правительства Эстонии подчеркнула, что в последнее время «очень опасные» призывы к переговорам и миру в Украине поступают от «очень выдающихся людей».
По ее мнению, такие предложения сейчас играют в пользу только России.
Она добавила, что ядерные угрозы от РФ следует воспринимать серьезно, но не в том смысле, что «о, давайте сдадимся». ЕС, наоборот, должен увеличить поддержку Украины.
— Ядерные государства мира дали очень четкий сигнал России: «Когда вы используете ядерное оружие, обратной дороги не будет», — напомнила Кая Каллас.
Вчера американский мультимиллиардер Илон Маск предложил Украине переговоры по правилам Москвы: отказ от Крыма и «нейтральный статус».