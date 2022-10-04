Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен идти на поводу у ядерных угроз Москвы или соглашаться на преждевременные мирные предложения, когда ВСУ добиваются наибольших успехов в боях.

Свою позицию она озвучила в интервью Associated Press.

Руководитель правительства Эстонии подчеркнула, что в последнее время «очень опасные» призывы к переговорам и миру в Украине поступают от «очень выдающихся людей».

По ее мнению, такие предложения сейчас играют в пользу только России.

Она добавила, что ядерные угрозы от РФ следует воспринимать серьезно, но не в том смысле, что «о, давайте сдадимся». ЕС, наоборот, должен увеличить поддержку Украины.

— Ядерные государства мира дали очень четкий сигнал России: «Когда вы используете ядерное оружие, обратной дороги не будет», — напомнила Кая Каллас.

Вчера американский мультимиллиардер Илон Маск предложил Украине переговоры по правилам Москвы: отказ от Крыма и «нейтральный статус».