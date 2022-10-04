Украинская армия совершает на юге страны быстрое и мощное продвижение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время вечернего видеообращения президент рассказал, что ВСУ успешно продвигаются в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

— Украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю, – сказал он.

Президент напомнил, что только на Херсонщине было освобождено от оккупантов:

Любимовку;

Крещеновку;

Золотую Балку;

Беляевку;

Украинку;

Большую и Малую Александровки;

Давидов Брид.

– И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли, – отметил он.

Напомним, в ВСУ официально подтвердили увольнение 8 населенных пунктов в Херсонской области