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Украинская армия совершает на юге страны быстрое и мощное продвижение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Во время вечернего видеообращения президент рассказал, что ВСУ успешно продвигаются в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
— Украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю, – сказал он.
Президент напомнил, что только на Херсонщине было освобождено от оккупантов:
– И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли, – отметил он.
Напомним, в ВСУ официально подтвердили увольнение 8 населенных пунктов в Херсонской области
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Украинская армия совершает на юге страны быстрое и мощное продвижение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Во время вечернего видеообращения президент рассказал, что ВСУ успешно продвигаются в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
— Украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю, – сказал он.
Президент напомнил, что только на Херсонщине было освобождено от оккупантов:
– И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли, – отметил он.
Напомним, в ВСУ официально подтвердили увольнение 8 населенных пунктов в Херсонской области