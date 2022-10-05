Украина ведет трудные переговоры, чтобы обеспечить продление поставок зерна из своих черноморских портов по окончании соглашения о таком экспорте в следующем месяце.

Как передает Укринформ, об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg.

— Мы надеемся на продолжение мандата на вывоз зерна из украинских портов, - проинформировал Михаил Подоляк.

В то же время, он отказался уточнить, когда можно ожидать каких-либо результатов, назвав переговоры «сложными».

По его словам, Украина не ведет переговоры с Россией напрямую, а существуют подгруппы, в которые также входят Турция и ООН.

Напомним, Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению». Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.